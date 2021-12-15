Spor Aktüel’de bu hafta Off-Road konuşuldu

Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’de bu hafta Kahramanlar Off-road Kulüp Başkanı Servet Gül ve Yarışma Direktörü Safa Güzelbulut canlı yayın konukları oldu.

Programda Kahramanmaraş’ta off-road ve geçtiğimiz hafta sonu yapılan Türkiye Off-road şampiyonası konuşuldu.