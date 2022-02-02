Spor Aktüel’de “Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası” heyecanı konuşuldu
Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.02.2022, 15:46 02.02.2022, 17:20
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur canlı yayın konuğu oldu.
Spor Aktüel’de Kahramanmaraş’ta kurtuluşumuzun 102.yılını kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek şalvar güreşi dünya şampiyonası konuşuldu.
Öte yandan spor aktüel izleyicilerine için sürpriz canlı telefon bağlantıları da gerçekleştirildi. Şalvar güreşi dünya şampiyonasında ter dökecek kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, Recep Kara ve İsmail Koç canlı yayına bağlanarak tüm güreş severleri 6 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek şampiyonaya davet etti.
Namaz Vakti 02 Şubat 2022
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