Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay Atandı

Spor Bilimleri Fakültesi dekanlık makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Spor Bilimleri Fakültesine dönüştüğünü belirterek, “Spor Bilimleri Fakültesine sahip olmak bize yeni görev ve sorumluklar yüklüyor, bunun bilincindeyiz. Fakültemiz bundan sonraki süreçte daha fazla araştırma, inceleme, spor bilimleri alanında toplumsal faaliyetleri zenginleştirme çalışmaları yürütecek.” dedi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünü başarıyla yürüten Doç. Dr. Hüseyin Eroğlu’na katkıları için teşekkür eden Rektör Can, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay’a yeni görevinde başarılar diledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına kendisini layık gören Rektör Can’a şükranlarını ifade eden Dekan Gençay, Spor Bilimleri Fakültesini hak ettiği noktalara taşımak için azim ve karalılıkla çalışacaklarını söyledi.