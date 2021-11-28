Spor camiasına ve sporseverlere stat müjdesini Mahir Ünal verdi

Spor camiasının ve sporseverlerin büyük ilgiyle beklediği stat müjdesini Mahir Ünal verdi.



“Kahramanmaraş'a yakışır bir stat hayata geçecek"



AK Parti MYK Üyesi ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal dün İzmir'de stat açılışı töreninde Bakan Kasapoğlu ile Kahramanmaraş'taki stat konusunu görüştüğünde kendisine, "Hemen Kahramanmaraş'a gidelim ve bu sorunu çözelim" dedi. Ve gece saatlerinde havayoluyla Kahramanmaraş’a gelen Bakan Kasapoğlu ve Ünal, sabah saatlerinde ise müjdeli haberi Kahramanmaraşlılarla paylaştı.



Bakan Kasapoğlu'na bu hassasiyetinden ve Kahramanmaraş'a olan muhabbetinden dolayı teşekkür eden Ünal, şöyle konuştu:



"Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla bir toplantı yaptık. 12 Şubat ile Hanifi Mahçiçek statlarının karşılıklı olarak değişimi konusunda karar aldık ve inşallah bu stadı büyükşehir belediyemiz yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 12 Şubat Stadı'nın tadilatına ayıracağı para yerine Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızın kaynakları da kullanılarak Kahramanmaraş'a yakışır bir stat hayata geçecek. Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."



Bu müjdeli haberde Bakan Kasapoğlu ve Ünal’ın yanı sıra, TBMM içişleri komisyon başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de eşlik etti.

Ak Parti MYK Üyesi Ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal Daha Sonra Beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Hayrettin Güngör ile görüştü, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Daha sonra Ünal, Valiliği ziyaret ederek, Vali Ömer Faruk Coşkun ile makamında bir süre görüştü.

Ünal ve Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyet, AK Parti il başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensupları ile bir araya geldi.



SON OLARAK Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ve Ak Parti MYK Üyesi Ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 12 Şubat Stadyumu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Çalıştayı"na katıldı.

Muhabir: Gökhan Çalı