Spor Otizm Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezinin Açılışı yapıldı

Açılışa kent protokolü yoğun ilgi gösterirken otizmli çocukların eğitim göreceği sınıflar gezildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek emeği geçenleri tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya kurum olarak her zaman otizmli bireylerin yanlarında olduklarını söyledi.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücaiht Kara ise şehre kazandırılan özel bir kurum olduğunu söyledi.