Spor salonları faaliyetlerine devam ediyor!

Sağlık yaşam ve güzel görünüm için vatandaşların yoğun talep oluşturduğu spor salonlarında pandeminin başladığı ilk günden bu yana düzenli bir şekilde dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Spor salonlarında özellikle dikkat çeken konulardan birisi de seanslar düzenleyerek misafirlerin ağırlanması ve bir sonra ki seans öncesi dezenfekte çalışmalarının yapılması oldu.

Egzersiz Uzmanı Regaip Timurbanga Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “salonlarımızda gerekli dezenfekte işlemlerinin yapıldığı özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Fıtness Sporcusu Akif Taş ise “sağlıklı yaşam için spor yapmalıyız” vurgusunu yaptı.