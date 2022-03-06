Spor şehri Türkoğlu, dev organizasyona ev sahipliği yapıyor

Müsabakalar öncesi açılışı gerçekleştirilen törene; Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü görevine Cemil BOZ, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı İrfan Argus, sporcular ve teknik heyet katıldı.

Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu açılışta yapmış olduğu konuşmada; Bu güzel organizasyonun ilçemizde yapılmasındaki mutluluğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı İrfan Argus; Ev sahipliği ve desteklerinden dolayı Osman Okumuş’a teşekkürlerini iletti.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil BOZ; 10 ilden sporcularımız burada. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz” dedi.

Türkoğlu İlçe Spor Müdürü Şahin Hopur ise; Şehrimiz ilk defa böyle bir organizasyona imza atıyor. Emeği geçen başta Osman Başkanımıza ve tüm dostlara teşekkür ediyorum. Dedi.

Karşılaşmalar, 6 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir.