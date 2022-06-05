Spora Atılan Adımlar Projesi Start Aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğiyle şehre yeni projeler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) koordinesinde, İSAR Derneği iş birliğiyle ‘Spora Atılan Adımlar’ adlı eğitim projesi start aldı. Proje kapsamında, 10 – 14 yaşları arasında toplamda 70 çocuğa erken yaşta spor ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılmasına yönelik futbol, basketbol ve yüzme branşlarında spor eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri verilerek çocukların fiziki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, toplamda 5 ay sürecek eğitimlere katılacak çocuklara esneklik, el kavram kuvveti, vücut kitle indeksi ve denge testleri yapıldı. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen testlerin ardından katılımcılara eşofman, spor ayakkabı, termos, antrenman yeleği gibi spor malzemeleri dağıtıldı.

Hareketli Yaşam ve Sağlıklı Beslenme

Spora Atılan Adımlar projesi hakkında açıklamalarda bulunan Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı proje uzmanı Gül Sarıkız, “Spora Atılan Adımlar projemiz kapsamında şehrimizde 10 – 14 yaş arasında 70 çocuğa spor eğitimleri verilecek. Toplamda 5 ay sürecek eğitimler kapsamında okul çağındaki çocukları hareketli yaşama ve sağlıklı beslenmeye yönlendirmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı beslenme ve sporun hayattaki önemine dair farkındalık oluşturabilmek için okulları da ziyaret ederek bilgilendirme günleri düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.