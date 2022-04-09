Sporcuların güvenliği onlara emanet

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot timi, Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi, Kılavuzlu Su Sporları mevkiinde Gençlik Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kano yarışmalarında, yaşanabilecek kazalara karşı güvenlik çemberi oluşturdu.

Yetkililer ve aileler, yarışlar boyunca sporcuları adım adım takip eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.