Sporcuların güvenliği onlara emanet
Kahramanmaraş’ta düzenlenen kano yarışlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekipleri, sporcuların güvenliğini sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2022, 21:33
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot timi, Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi, Kılavuzlu Su Sporları mevkiinde Gençlik Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kano yarışmalarında, yaşanabilecek kazalara karşı güvenlik çemberi oluşturdu.
Yetkililer ve aileler, yarışlar boyunca sporcuları adım adım takip eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
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|P
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|32
|72
|2. Konyaspor
|32
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|32
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Beşiktaş
|32
|50
|7. Adana Demirspor
|31
|49
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
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|36
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|29
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|32
|29
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|32
|27
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|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
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|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Adanaspor
|30
|41
|9. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Gençlerbirliği
|29
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Tuzlaspor
|28
|35
|14. Menemen Belediyespor
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Southampton
|31
|36
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22