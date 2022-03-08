Sporun, merkezi Türkoğlu

Türkoğlu spor sahasında düzenlenen programa; Belediye Başkanı Osman okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Şahin HOPUR, daire amirleri ve kurum müdürlerinin yanı sıra sporcular katıldı.

Katılım sağlayan tüm sporculara formaları Belediye Başkanı Osman okumuş tarafında hediye edilerek takdim edildi.

Tüm giderlerin Türkoğlu Belediyesi tarafından karşılandığı müsabakalarda, Belediye Başkanı Osman okumuş, turnuvanın sağlık, dostluk ve kardeşlik ortamı içerisinde geçmesini temenni etti ve takımlara başarılar diledi.