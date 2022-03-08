Sporun, merkezi Türkoğlu
Türkoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 4.sünü düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler arası Voleybol turnuvası başladı.
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2022, 17:49 08.03.2022, 17:54
Türkoğlu spor sahasında düzenlenen programa; Belediye Başkanı Osman okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Şahin HOPUR, daire amirleri ve kurum müdürlerinin yanı sıra sporcular katıldı.
Katılım sağlayan tüm sporculara formaları Belediye Başkanı Osman okumuş tarafında hediye edilerek takdim edildi.
Tüm giderlerin Türkoğlu Belediyesi tarafından karşılandığı müsabakalarda, Belediye Başkanı Osman okumuş, turnuvanın sağlık, dostluk ve kardeşlik ortamı içerisinde geçmesini temenni etti ve takımlara başarılar diledi.
Namaz Vakti 08 Mart 2022
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|34
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|26
|34
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|26
|33
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|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
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|30
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|27
|28
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|25
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|Takımlar
|O
|P
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|69
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|27
|63
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|48
|5. M. United
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|47
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|45
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|27
|40
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|27
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|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
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|25
|22
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|26
|21
|19. Watford
|27
|20
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|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
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|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
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|46
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|44
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|42
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|27
|40
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|27
|36
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|35
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|27
|32
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|31
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|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
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|27
|26
|17. Granada
|27
|25
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|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
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