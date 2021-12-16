Sporun ve sporcunun dostu Onikişubat Belediyesi!

Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen programa, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, Kulüb sporcuları ile yöneticileri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise yerel yönetimlerin amatör kulüplere verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyledi

Başkan Mahçiçek ise programda yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti.