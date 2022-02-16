‘Stadyum ile ‘Kale ve Ulu Camii Çevresi’ projeleri ele alındı!
AK Parti MYK Üyesi, Meclis Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın da katılımıyla Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Görüşülen konuların arasında ‘Stadyum ile ‘Kale ve Ulu Camii Çevresi’ projesinin de olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş’ın gelişimi noktasında yapılması planlanan yatırımlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda kente kazandırılacak projelerin güncel süreçleriyle ilgili AK Parti MYK Üyesi ,Meclis Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın katılımıyla bilgilendirme toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Toplantıda ‘Stadyum Projesi’ ile ‘Kale ve Ulu Camii Çevresi’ projelerinin konuşulduğunu aktardı.
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