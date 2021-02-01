Su baskınına itfaiyeden müdahale

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, aşırı yağışlardan dolayı sulama kanalının taşması sonucu su baskını yaşanan 2 ayrı eve ve 3 ahıra müdahale ederek suları tahliye etti.

Dulkadiroğlu İlçesi Karaziyaret Mahallesi’nde bulunan sulama kanalının ağırı yağışlardan dolayı taşması sonucu 72. Sokakta bulunan iki ayrı evde su baskını yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskınına müdahale ederek önce evlerdeki dört kişi kurtardı. Evlerin yanında bulunan üç ahırda ise küçükbaş hayvanları kurtaran itfaiyeciler evlere dolan su tahliye ederek boşalttılar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör su baskını yaşayan ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.