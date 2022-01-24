Su borularının ve sayaçların donmasını önlemek için ne yapmalı?
Ülke genlinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, ev ya da iş yerlerinde birçok zorluğa neden oluyor. Bu zorlukların başında ise su borularının donması geliyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2022, 16:05 24.01.2022, 18:02
Peki, kış aylarında sıklıkla görülen su borularında donanma nasıl öneliler ve açma yöntemleri nelerdir
Sıhhi tesisat esnafı Zekeriya Mert konuyla ilgili ayrıntıları Aksu Haberle paylaştı.
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