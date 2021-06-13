Su parkı harika görünümüyle gözleri kamaştırıyor!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un Türkoğlu ilçesi için yaptığı dev projeler birer birer hayata geçiriliyor.

Aksu TV ekranlarının sevilen programı Kahramanmaraş’ı Geziyorum çekimleri için Türkoğlu ilçesine giden Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner ve ekibi Türkoğlu ilçesinin göz kamaştıran Su Parkı’nı ziyaret etmeden geçmedi.

30 bin metrekare alana kurulan ve parkın ortasından su şelalesi akan su parkı havasıyla ve özel mimari tasarımıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yaptığı açıklamada Türkoğlu ilçemizin çevresini ve çehresini değiştirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.