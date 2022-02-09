Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri başladı. Programlar kapsamında söyleşi, tiyatro, konferans gibi pek çok etkinlik düzenlenecek. Geçtiğimiz gün gösterimi yapılan çocuk tiyatrosunun ardından 12 Şubat Cumartesi günü Prof. Dr. Uğur Batı konferansı gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 17.00’da başlayacak. Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek diğer bir etkinlikte 24 Şubat Perşembe günü İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak söyleşisi gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 18.00’da başlayacak. 26 Şubat Cumartesi günü ise Mustafa Tatcı ile ‘Yunus Emre Okulu’ söyleşisi düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 14.00’da sanatseverlerle buluşacak. Yine aynı gün saat 19.00’da Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi etkinliğinin konuğu Tasavvuf profesörü Mahmut Erol Kılıç olacak.

Şubat’ta Tiyatro Şöleni

Şubat Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında ay boyunca birçok tiyatro oyunu izleyicilerle buluşacak. Etkinlik takvimi kapsamında 13 Şubat Pazar günü ‘Sihirli Şapka’ isimli çocuk oyunu sahnelenecek. 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde sahnelenecek oyun Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşacak. Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında ‘Ahududu’ isimli yetişkin tiyatrosu da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. 18 Şubat Cuma günü sahnelenecek oyun saat 20.00’da başlayacak. Etkinlik takvimi kapsamında düzenlenecek diğer bir programda ise 20 Şubat Pazar günü ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ isimli çocuk oyunu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşacak. Sahne Maraş öğrencilerinin sahneleyeceği oyun iki seans şeklinde saat 13.00 ve 15.00’da izleyici karşısına çıkacak. Şubat Kültür Sanat etkinlikleri 27 Şubat Pazar günü sahnelenecek ‘Uykum Geri Gel’ isimli çocuk oyunuyla noktalanacak. İki seans şeklinde saat 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek oyun Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşacak.

Vatandaşlar Davet Edildi

Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Artık geleneksel hale gelen aylık kültür sanat etkinliklerimiz Şubat’ta da devam ediyor. Etkinlikler kapsamında söyleşi, panel, konferans gibi programlarda uzman konuklar sanatseverlerle buluşuyor. Ayrıca düzenlenen Kültür Sanat etkinliklerimizde çocuklar ve yetişkinler için pek çok tiyatro oyunu yer alıyor. Sanatseverler Şubat ayı etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/02/07/subat-ayi-kultur-sanat-sezonu-etkinlik-takvimi adresinden ulaşabilir. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi