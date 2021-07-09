Suçatı ilkokulunda “Telafide Ben De Varım” programı!

Suçatı İlkokulunda Düzenlenen Etkinliğe Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akif Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Personelleri, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

Protokol öğrencilerle birlikte oryantiring etkinliği kapsamında ellerinde haritalar ile hedefleri bulmaya çalıştı.

Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan KEÇELİ yaptığı açıklamada bu sporun yaygınlaşmasına küçük de olsa katkıda bulunduk ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akif BULUT açıklamasında bu etkinlik kapsamın da tüm okullarımızda faaliyetler düzenlenmekte dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver GÖKŞEN telafide bende varım adlı etkinlik kapsamında Suçatı İlkokulunda oryantiring eğitimi aldık ifadelerini kullandı.