Sucuk ve çemen malzemeleri şu sıralar ilgi görüyor!

Bu tercihin özellikle çemen, köfte ve sucuktan yana olan vatandaşlar baharatçılarda ayrı bir yoğunluk oluşturuyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Aktarcı Kemal Semerci, “sucuk ve çemen malzemelerimiz şu sıralar ilgi görüyor” dedi.

Konuşmasının devamında Semerci, bu kurban bayramının kapalı çarşı esnafları olarak çok sönük geçtiğini belirtti.