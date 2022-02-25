Süha Erler Anadolu Lisesi öğrencileri farklı bir çalışmaya imza attı!

Onikişubat Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen sinema etkinliğinin ardından öğretmenler tarafından öğrencilerin yazma ve duygularını dışa yansıtmalarının gelişmesi için farklı bir çalışmaya imza attı.

9. 10. 11. ve 12.sınıf öğrencileri izledikleri filmlerden kendilerini en çok etkileyen kısımlarını kağıda aktardı.

Süha Erler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Dönmez, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “bu etkinlikle öğrencilerimizin duygularını dışa yansıtmalarının faydalı olacağını düşündük” diye konuştu.