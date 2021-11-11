Sulama desteğiyle çiftçinin yüzü güldü
Tarımsal üretime yönelik her geçen gün desteklerini artıran Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit’in Aksu, Küçükcerit ve Akdere mahallelerinde sulama kanallarını yeniledi. Toplamda 7 bin dönüm alana su ulaştıracak kanallar, çiftçinin yüzünü güldürdü.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde tarımsal üretimin artırılması ve teşvik edilmesi maksadıyla desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Çağlayancerit ilçesindeki üç kırsal mahallede sulama kanalları yenilendi. İlçenin sebze ve meyve yetiştiriciliği sektörlerinin yoğunlaştığı Aksu, Küçükcerit ve Akdere mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmayla toplamda 7 bin dönüm arazi suya kavuşturulmuş oldu. Yaklaşık 1,2 Milyon TL yatırımla yenilenen kanalların üretimlerinde önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade eden çiftçiler yapılan çalışmalardan memnun.
Üretim Verimliliğini ve Gelirleri Artırıyor
Çalışma gerçekleştirilen konumlardan Aksu Mahalle Muhtarı İlyas Kızılseki açıklamasında, “Tarımsal sulama kanallarında sorunlarımız vardı. Dolayısıyla çok az verim alıyorduk. Bu sene Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatlarıyla mahallemizin istifade etmesi için bir su kanalı yapıldı. Ben kendilerine mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken Küçükcerit Mahalle Muhtarı Mehmet Bozdere ise, “Büyükşehir Belediyemize su kanallarımızın yeniden yapılması hususunda müracaat etmiştik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör de talimatlarını verdi ve yenilendi. Bu kanallar birçok tarım arazisini suluyor. Çiftçilerimizin hem gelirleri hem üretimleri artıyor. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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