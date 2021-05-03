Sultanlar mahallesi içme suyuna kavuştu
Pazarcık Belediyesi ve Kaski Müdürlüğü işbirliğinde Sultanlar Mahallesi'nde 3 ay süren saniyede 5 buçuk metreküp su verecek, 180 metre derinliğindeki ve 3 buçuk KM uzunluğunda su sondajı içme suyu çalışması tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2021, 16:32 03.05.2021, 18:31
Tamamlanan çalışmayı Pazarcık Kaski İlçe Müdürü Ökkeş Çam ile birlikte yerinden inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi.
Yapılan hizmetlerden dolayı Sultanlar Mahallesi Muhtarı Ömer Korçak şunları söyledi.
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