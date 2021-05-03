Sultanlar mahallesi içme suyuna kavuştu

Tamamlanan çalışmayı Pazarcık Kaski İlçe Müdürü Ökkeş Çam ile birlikte yerinden inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi.

Yapılan hizmetlerden dolayı Sultanlar Mahallesi Muhtarı Ömer Korçak şunları söyledi.