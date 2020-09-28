Sultanlar Mahallesi'nde 250 metre derinlikten su çıkarıldı

KASKİ ekiplerinin özverili çalışmaları ile çıkarılan su yapılacak proje çalışması ile şebeke suyuna bağlanacak. Pazarcık İlçesi Sultanlar Mahallesi'nde yapılan çalışmalardan oldukça mutlu olduklarını ifade eden Sultanlar Mahallesi Muhtarı Ömer Korçak "KASKİ'ye müracaat ettik geldiler yerinde tespit ettiler suyumuzu çıkarttılar. Sultanlar halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.