Sumak ekşisini dünya tanıyacak!
Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve mutfakların vazgeçilmezi haline gelen sumak ekşisi dünyanın en önemli bilimsel dergisinde yer aldı.
Kahramanmaraş ve yöresindeki arazilerde kendiliğinden yetişen sumak ekşisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim üyeleri Dr. Öğrt üyesi Akide Özcan ve Prof. Dr. Mehmet Sütyemez tarafından 5 yıl önce başlatılan sumak üzerindeki araştırmalardan çok önemli sonuçlar elde edildi.
Kahramanmaraş bölgesinde Prof. Dr. Mehmet Sütyemez tarafından başlatılan seleksiyon çalışmaları neticesinde seçilen bazı sumak genotiplerinin gıda yönünden besin muhtevası belirlendi.
Kahramanmaraş sumak genotipleri, besin ve insan sağlığı açısından çok önemli parametreler ihtiva ettiği ortaya çıkarıldı.
Yapılan çok önemli laboratuvar analiz sonuçları üzerinden Yapılan Makale Dünyanın En Önemli Gıda Dergilerinden biri sayılan Food Chemistry de yayınlandı. Bu çalışma alanında Özcan ve Sütyemez çok büyük bir başarıya imza attı.
Bu çalışma sonuçlarının ünlü bir dergide yayınlanması Kahramanmaraş Sumağının Dünyaya tanıtımı açısından oldukça önemli bir rol oynuyor.
Sumak üzerinde bilimsel çalışmalar devam etmekte. Yakında sumak ile ilgili çok büyük çalışmalarda ortaya çıkacak.
Muhabir: Gökhan Çalı
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