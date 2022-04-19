Sunucu Abdurrahman Uzun, Tügvalı Gençlerle Bir Araya Gelerek İftar Yaptı
Abdurrahman Uzun’un sunduğu karavanda iftar var programının yeni durağı Kahramanmaraş oldu.
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2022, 17:33 19.04.2022, 17:49
Program sunucusu uzun Tügvalı gençlerle tarihi Kahramanmaraş kalesinde bir araya gelerek iftar yaptı.
Abdurrahman Uzun burada Kahramanmaraş’a geldiği an karşılaştığı türk bayrağından ne kadar etkilendiğini dile getirdi.
Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ise keyifli bir program olduğuna dikkat çekti.
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