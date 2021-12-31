Sunucu Şair ve Tiyatrocu İbrahim Sadri Kahramanmaraş’a geldi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Aralık 2021, kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 17:04 31.12.2021, 17:51
Bu kapsamda Sunucu Şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri Kahramanmaraş’ta “Sezai Karakoç Günleri” etkinliğinde sanatseverlerle buluştu.
Necip Fazıl Kültür Merkezinde gerçekleştilen etkinliğe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
İbrahim Sadri seslendirdiği şiirlerle izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör programın sonunda, İbrahim Sadri’ye hediye takdim etti.
Programın Ardından Sunucu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
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