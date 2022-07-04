“Sürdürülebilir Su Varlığını Sağlamayı Hedefliyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak değişkenlik gösteren mevcut su durumunun değerlendirilmesi için gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ve Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, KASKİ ve DSİ Bölge Müdürlüğü temsilcileri de yer aldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Milletvekillerimiz Sayın Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal ile KASKİ ve DSİ Bölge Müdürlüğü temsilcilerinden; iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak değişkenlik gösteren şehrimizin mevcut su durumu hakkında bilgiler aldık. Şehrimizde sürdürülebilir su varlığını sağlamak için paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.