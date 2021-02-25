Süre uzatıldı! Listede Kahramanmaraş'da var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşarak, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki "5 puanlık" indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden "ilave 6 puan" olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sigorta teşvik primi uzatılan 51 il arasında Kahramanmaraş'da bulunuyor.