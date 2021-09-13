Süreyya Erdoğanyılmaz, öğrencilere altın ve plaket takdim etti
Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz her yıl olduğu gibi bu yılda Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğrencilerini unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 13.09.2021, 17:22 13.09.2021, 17:31
Hedeflerine giden yolda her basamağı emin adımlarla çıkan Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğrencileri, yks’deki derecelerine göre Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz tarafından ödüllendirildi.
Kahramanmaraş’ın güzide eğitim kurumlarından bir tanesi olan Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi geri de bıraktığımız yükseköğretim kurumları sınavlarında da önemli dereceler elde etmişti.
Bu anlamda Eğitim gönüllüsü Erdoğayılmaz, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdür Harun Kurt ve okul idarecileri ile birlikte ödül töreni düzenledi.
Törende öğrencilerin YKS’deki derecesine göre tam altın yarım altın, çeyrek altın ve plaket takdim edildi.
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