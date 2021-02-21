Suriye’de yaralar sarılmaya devam ediyor

Hayrat Yardım Vakfı ve 7 branştan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tıp fakültesi’nde görev yapan sağlık çalışanları ve öğrencileri suriye’nin azez ilçesinde sığınmacılara yardım etti.

Azez sağlık taraması sloganı adı altında sığınmacılara sağlık taraması yapan doktorlar suriye’nin azez ilçesine adeta hastane kurdu.

Çocuk doktorundan kadın doğum doktoruna kadar 7 branşta hizmet veren kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi tıp fakültesi doktorları mazlumların yüzünde tebessüm oldu.

Sağlık taramasında azez bölgesinde toplam 30 sağlık çalışanı ile 500 kişi muayene edildi.

Azez çadır bölgesinde yaşayan sığınmacılara yardım yapan hayrat yardım vakfı küçük çocuklara yardım paketleri verirken ailelerede batanniye ve et yardımında bulundu.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan ksü kadın hastalıkları ve doğum bölümü öğretim görevlisi doç. dr. bülent köstü sağlık taramasında azez ilçesinde 15’inciyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Sağlık taramasında sonrası yaptığı açıklamada “biz de buraya doktor olarak ve yanımızda tıp talebeleri olarak geliyoruz. bizde çok memnunuz böyle bir faaliyetten dolayı, öğrenci kardeşlerimizi bu tür şeylere alıştırıyoruz. onlarda geliyor hatta mezun olan öğrencilerimizde buraya gelmek istiyoruz. dünya da zulüm varsa, zalim varsa gerçekten iyilikte var ve inşallah iyilik galip gelecek” ifadelerine yer verdi.

KSÜ rehber öğrenciler gençler topluluğu başkanı emre özkan yaptığı açıklamada buradaki mazlumların yaralarını sardıklarını dile getirdi.

“Burada bugün suriye, azez çadır kentinde sağlık ve yardım çalışmalarında bulunmak üzere tıp fakültesi öğrenci ve doktor arkadaşlarımızda bulunmak üzere geldik” diye açıklamalarda bulundu.

Hayrat insani yardım derneği suriye koordinatörü Muhammet Hubeyt köşker ise Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak 15’inci sağlık taramasında 500 kişiyi muayene ettiklerini söyledi.

“Suriye’nin azez bölgesinde hayrat yardım olarak 15.sağlık taramamızı gerçekleştiriyoruz. türkiye’den katılan 30 sağlık gönüllü ekibimizle birlikte 7 farklı branşta 500 kişinin sağlık muayeneleri yapılarak, ilaçları verilmektedir. bu vesileyle bu projeye destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber – Emre Ataç