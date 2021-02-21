Suriye’de yaralar sarılmaya devam ediyor

10 yıldan bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye’de Türkiye sınırına yerleşen sığınmacıların yaraları gönüllü sağlık çalışanları tarafından sarılıyor.

KAHRAMANMARAŞ 21.02.2021, 14:50
Suriye’de yaralar sarılmaya devam ediyor

Hayrat Yardım Vakfı ve 7 branştan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tıp fakültesi’nde görev yapan sağlık çalışanları ve öğrencileri suriye’nin azez ilçesinde sığınmacılara yardım etti.

Azez sağlık taraması sloganı adı altında sığınmacılara sağlık taraması yapan doktorlar suriye’nin azez ilçesine adeta hastane kurdu.

Çocuk doktorundan kadın doğum doktoruna kadar 7 branşta hizmet veren kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi tıp fakültesi doktorları mazlumların yüzünde tebessüm oldu.

Sağlık taramasında azez bölgesinde toplam 30 sağlık çalışanı ile 500 kişi muayene edildi.

Azez çadır bölgesinde yaşayan sığınmacılara yardım yapan hayrat yardım vakfı küçük çocuklara yardım paketleri verirken ailelerede batanniye ve et yardımında bulundu.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan ksü kadın hastalıkları ve doğum bölümü öğretim görevlisi doç. dr. bülent köstü sağlık taramasında azez ilçesinde 15’inciyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Sağlık taramasında sonrası yaptığı açıklamada “biz de buraya doktor olarak ve yanımızda tıp talebeleri olarak geliyoruz. bizde çok memnunuz böyle bir faaliyetten dolayı, öğrenci kardeşlerimizi bu tür şeylere alıştırıyoruz. onlarda geliyor hatta mezun olan öğrencilerimizde buraya gelmek istiyoruz. dünya da zulüm varsa, zalim varsa gerçekten iyilikte var ve inşallah iyilik galip gelecek” ifadelerine yer verdi.

KSÜ rehber öğrenciler gençler topluluğu başkanı emre özkan yaptığı açıklamada buradaki mazlumların yaralarını sardıklarını dile getirdi.

“Burada bugün suriye, azez çadır kentinde sağlık ve yardım çalışmalarında bulunmak üzere tıp fakültesi öğrenci ve doktor arkadaşlarımızda bulunmak üzere geldik” diye açıklamalarda bulundu.

Hayrat insani yardım derneği suriye koordinatörü Muhammet Hubeyt köşker ise Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak 15’inci sağlık taramasında 500 kişiyi muayene ettiklerini söyledi.

“Suriye’nin azez bölgesinde hayrat yardım olarak 15.sağlık taramamızı gerçekleştiriyoruz. türkiye’den katılan 30 sağlık gönüllü ekibimizle birlikte 7 farklı branşta 500 kişinin sağlık muayeneleri yapılarak, ilaçları verilmektedir. bu vesileyle bu projeye destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber – Emre Ataç

#suriye yardım #tır #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
Yorumlar (0)
10°
açık
Namaz Vakti 21 Şubat 2021
İmsak 05:47
Güneş 07:08
Öğle 12:51
İkindi 15:55
Akşam 18:24
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Konyaspor 24 30
11. Malatyaspor 25 30
12. Göztepe 24 29
13. Kasımpaşa 25 29
14. Sivasspor 23 28
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Menemen Belediyespor 22 23
14. Boluspor 22 22
15. Balıkesirspor 21 20
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 25 43
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Real Betis 24 36
7. Villarreal 23 36
8. Levante 24 31
9. Granada 23 30
10. Celta de Vigo 24 29
11. Athletic Bilbao 22 28
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Getafe 24 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 23 16