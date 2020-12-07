Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor

Ülkelerinde yaşanan iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Suriyeli İyman el-Osman, (fotoğrafta) tedavi olduğu Kahramanmaraş'ta yaşam mücadelesi veriyor.

KAHRAMANMARAŞ 07.12.2020, 16:40 07.12.2020, 19:55
Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor
Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor

Ülkelerinde yaşanan iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Suriyeli İyman el-Osman, tedavi olduğu Kahramanmaraş'ta yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye'de yaklaşık 9 yıldır devam eden iç savaşta binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca Suriyeli de ülkelerini terk ederek komşu ülkelere sığındı.

Yaklaşık 4 ay önce evlerine düşen bombayla yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören 28 yaşındaki İyman el-Osman da ülkesinden ayrılmak zorunda kalanlardan sadece biri.

Suriyeli İyman el-Osman, yaptığı açıklamada, eylül ayında Azez ilçesindeki evlerine isabet eden bomba nedeniyle ağır yaralandığını ve Suriye'deki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildiğini hatırlattı.
Yanık ve enfeksiyon tedavisinin ardından taburcu edildiğini anlatan İyman el-Osman, eşiyle Şeyhadil Mahallesi'nde bir eve yerleştiklerini söyledi.

"Allah Türk devletinden ve milletinden razı olsun"

Bu süreçte kullandığı ilaçları temin etmekte güçlük çektiklerini anlatan Osman, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca karşılandığını söyledi.
Osman, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 ay öncesine kadar Suriye'de kendi halimizde yaşayan insanlardık. Vücudumdan halen şarapnel parçası çıkıyor. Bombalar evimizi vurunca bu hale geldim. Bomba çok yakın bir mesafeye düştü ve vücudumun büyük bölümü yandı. Kolum ve bacağım kırıldı ve bunlar hareket etmemi engelliyor. Vücudumun çoğu yeri yanıyor ve ağrıyor. Şu anda önceki döneme göre biraz daha iyiyim. Durumum gün geçtikçe daha iyiye gidiyor.

Vücudumdan halen şarapnel parçaları çıkıyor. Biz Türkiye'ye geldik bizimle burada çok iyi ilgilendiler, hastanede çok iyi baktılar. Allah Türk devletinden ve milletinden razı olsun."

İHH Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yusuf Bülbül de İyman el-Osman'ın vücudundaki yanıklar dolayısıyla her gün özel bir merhem kullandığını belirtti.

Söz konusu merhemden 10 kutu temin ettiklerini ve aileye ulaştırdıklarını aktaran Bülbül, "Ailemizin bunun yanında gıda yardımına ve işe ihtiyacı var. Biz temel ihtiyaç malzemelerini kendilerine getirdik. Ev eşyaları da çok kötü durumdaydı, bir de halı getirdik." diye konuştu.
Ailenin gerçekten zor durumda ve desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Bülbül, hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#İHH Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yusuf Bülbül #İnsan Hak ve Hürriyetleri #İnsani Yardım Vakfı #İyman elOsman #Mülteci #Suriyeli #Aile
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