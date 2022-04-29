Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Projesi’nde hazırlıklar başlıyor. Proje kapsamında bölgede oluşturulacak şantiye alanı ve başlanacak çalışmalara ilişkin alınan UKOME kararı doğrultusunda Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşağın güney yaklaşım istikametinin 5 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Projesi kapsamında bulvar üzerinde bir dizi çalışma gerçekleştirilecek. Trafikte oluşabilecek aksaklıklara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.