Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi!
Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Kanlıdere Caddesi ile Boğazkesen Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Kanlıdere Caddesi istikametindeki yaklaşık 500 metrelik kısmın 29 Mayıs – 28 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 27.05.2022, 12:16
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere - Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda alınan UKOME kararı doğrultusunda Kanlıdere Caddesi ile Boğazkesen Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Kanlıdere Caddesi istikametindeki yaklaşık 500 metrelik kısım 29 Mayıs – 28 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapalı olacaktır. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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