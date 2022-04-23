Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Onikişubat Başkonuş Caddesi’nde bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda alınan UKOME kararları doğrultusunda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Başkonuş Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Başkonuş Caddesi istikametindeki kısmın 24 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Onikişubat Başkonuş Caddesi’nde bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında, trafikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.