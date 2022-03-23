Sürücülerin dikkatine!

Ulaşımda aksamaların önüne geçmek için alternatif güzergahların tercih edilebileceği belirtildi.

Diğer taraftan Trabzon Caddesi üzerinde başlatılan dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Valilik Meydan Projesi kapsamında, AFAD ve Eski Emniyet binalarının yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından dünyanın en saçma binası olarak tabir edilen İl Özel İdare İş Merkezi’nde de yıkım çalışmaları hız kazandı.

Binanın etrafına kurulan iskeleler sayesinde cephe söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından vinç yardımıyla binanın çatısına kırıcı iş makineleri çıkarıldı ve beton uygulamalarda yıkım çalışmaları hızla başladı.