Sürücülerin Dikkatine!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Süleymanşah Mahallesi’nde yer alan Rasim Özdenören İlkokulu’nun güney cephesinde bulunan 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yıkılması tehlikesinden dolayı okul ile okulun karşısındaki park arasında bulunan yolun, 26 Nisan Salı gününe kadar yaya ve araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Onikişubat Süleymanşah Mahallesi’nde bulunan Rasim Özdenören İlkokulu’nun 15 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu noktada, bahçe duvarının onarım çalışmaları tamamlanana kadar okul ile okulun karşısındaki park arasında bulunan yol yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek için alternatif güzergâhların tercih edilmesi önem arz ediyor” ifadelerine yer verildi.