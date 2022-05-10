Sürücülerin Dikkatine!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkonuş Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nın kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametindeki yaklaşık 1 kilometrelik kısmın 11 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Başkonuş Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nın kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Alparslan Türkeş Bulvarı istikametindeki yaklaşık 1 kilometrelik kısım 10 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.