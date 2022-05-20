Sürücülerin Dikkatine!
Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında bulvar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşağın 20 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında cadde üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda alınan UKOME kararı doğrultusunda, Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşağın 20 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşak 20 Haziran Pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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