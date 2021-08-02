Survivor 2021 Türkiye Şampiyonu İsmail Balaban ve İkizi Turan Balaban'a dondurma şov!

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun misafirleri olan Balaban kardeşler dondurma şovunda ellerine satır ve baltayı alarak dondurma kestiler.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi.

Kırkpınar Başpehlivanı, Survivor 2021 Türkiye Şampiyonu İsmail Balaban ise yaptığı açıklama da ilk kez dondurma şovuna katıldığını ifade etti.