Survivor şampiyonu Kervanhan’a geliyor

Daha önce Kahramanmaraş’ta düzenlenen güreş şampiyonasına katılan Balaban, 1 Ağustos Pazar günü 21:30’da Kahramanmaraş Kervanhan’da olacak.

Alpedo – Kervan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonun Kahramanmaraş’a bir daha geleceğini duyurdu.

Kervancıoğlu şu paylaşımı yaptı; “Şampiyon Kahramanmaraş’a Geliyor . Anadolu Aslanı Survivor Şampiyonu İsmail Balaban 1 Ağustos Pazar 21.30’da Kervanhan’da. Sevdamız Kahramanmaraş”