Süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi 24. Sokak üzerinde ikamet eden Kamacı ailesinin 3,5 yaşındaki oğulları S.K., evin önünde oynarken süs havuzuna düştü. Annesi tarafından süs havuzundan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen çocuk, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.