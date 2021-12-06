Süt Kardeşler’le kahkaha tufanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri muhteşem bir tiyatro oyunuyla start aldı. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların filmiyle hafızalara kazınan “Süt Kardeşler” adlı tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde perdelerini açtı. Nejat Uygur tarafından uyarlanan komedi oyunu, Süheyl ve Behzat Uygur’un muhteşem performansıyla Kahramanmaraşlı izleyicileri gülmekten kırdı geçirdi. Kültür sanat dostlarının ayakta alkışladığı oyunda usta isimlere çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, “Türk tiyatrosunun abide şahsiyetlerinden Nejat Uygur’u rahmetle anıyoruz. Onun mirasını kahraman şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Yıllar Sonra Bu Sahnedeyiz

Kahramanmaraş’ta olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler ise, “Turnemiz kapsamında Kahramanmaraş’a yıllar sonra yeniden geldik. Çok ilgili bir seyirci var. Yıllar önceki heyecanın aynısını görüyoruz. Kahramanmaraş’ta olmaktan, bu güzel mekânda kıymetli seyircilerimizle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandılar.