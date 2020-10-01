Sütçü İmam'ın torunları 7’den 77’ye Azerbaycan topraklarında görev almaya hazır!

Kahramanmaraş halkı da ihtiyaç duyulursa Azerbaycan’a gitmeye hazır olduğunu söylüyor ve Cephelerde tutunamayan Erivan birlikleri için ise ateş çemberi her geçen saat biraz daha daralıyor.





Sütçü İmam'ın torunları 7 den 77 ye her kesimi Azerbaycan topraklarında görev almaya hazır olduklarını söylediler.,





Kahramanmaraşlı vatandaşlar kardeş Azerbaycan’ın isteği olduğu takdirde akşamı bile beklemeden savaşa gidebileceklerini ifade ettiler.





