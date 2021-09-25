Sütçü İmam'ın torunu vefat etti
Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesinde ilk kurşunu sıkarak Kurtuluş savaşının fitilini ateşleyen Sütçü İmam’ın torunu Fatma Dilbirliğihayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 25.09.2021, 13:06
Merhum Mehmet Türkkorurun kızı, Mehmet Dilbirliğinin eşi, Muhterem, Muharrem, Şaban ve Safa Dilbirliği’nin Annesi, Yaşar Türkkorur ve Dr. Alaeddin Türkkorur'un Ablası Fatma Dilbirliği (Türkkorur) vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ulu Camiinden kaldırılacak.
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