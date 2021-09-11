Sütçü İmam Kitap Kahve açıldı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlik projeleri destek programı kapsamında KAMİMDER Kahramanmaraş Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Sütçü İmam Kitap Kahve’ nin açılışı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 11.09.2021, 17:49 11.09.2021, 17:58
Açılışa kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.
Kitap kahve’nin açılışının ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman “gençlerimizin vakitlerini güzel geçireceğiz, bir mekan ortaya çıkmış, emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
KAMİMDER Önder İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Bilal Güngör “gençlerimizin burada vakit geçirmeleri kötü ortamlar ve kötü alışkanlıklardan uzak duracağı anlamına geliyor, buranın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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