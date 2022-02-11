Sütçü imam olayı canlandırıldı
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde sütçü imam olayı canlandırılarak süt ikramında bulunuldu.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 12:49
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sütçü imam olayı temsili olarak canlandırıldı.
12 Şubat Kurtuluş bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Sütçü İmam olayı, Uzunoluk Caddesi’nde olayın yaşandığı mekanda canlandırılırken temsili Fransız askerlerinin hamamdan çıkan Türk kadınlarına saldırdığı olay sonrası iş yeri önünde süt satan sütçü imam, belindeki tabancayla Fransız askerlerini öldürdükten sonra Kahramanmaraş’ta milli mücadele başladı.
Sütçü imam olayı sonrası programa katılan protokol ise vatandaşlara süt ikram etti.
12 Şubat etkinlikleri 4.5g canlı yayın ile seyircilerle buluşurken kent protokolü kurtuluş mesajı verdi.
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