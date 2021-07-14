Sütçü İmam’dan Ömer Halisdemir’e Aynı Ruh

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, demokrasinin milli direnişle taçlandığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Mesajında, millet iradesinin hiçbir güç tarafından gasp edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Güngör; “Türkiye Cumhuriyeti için önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz, kahraman Türk Milleti'nin istikbaline ve kutsal değerlerine kasteden, hain Fetö terör örgütüne gereken cevabın milletimiz tarafından verildiği gündür. Milletimiz tarafından Kurtuluş Savaşı yıllarında Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm Anadolu’da gösterilen kararlılık, hain darbe girişimin yapıldığı 15 Temmuz günü de gösterilmiştir” dedi. Ayrıca Kahramanmaraş’ın bağımsızlık yolunda öncü şehirlerden olduğunu ifade eden Başkan Hayrettin Güngör; “Türk Halkı bu tip odaklara her zaman gereken cevabı verecektir. Tarihin akışını değiştiren, görev sırası kendisine geldiğinde asla kaçmayı düşünmeyen, Sütçü İmam’lar, Ömer Halisdemir’ler her zaman bu milletin içinde bulunmuştur. Türk Halkı asla esaret zincirini kabul etmeyecek ve kimsenin boyunduruğu altına girmeyecektir” ifadelerini kullandı. Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde tüm Türkiye’nin tek vücut halinde bağımsızlık için ayakta olduğunu vurgulayan Güngör cümlelerini: “Kahramanmaraş olarak, Türkiye olarak Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Ömer Halisdemir, Niyazi Ergüven ve tüm isimsiz kahramanlarımızın emanetini korumayı görev addediyor, hepsini minnetle, rahmetle anıyoruz” şeklinde noktaladı.