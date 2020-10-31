Sütçü İmam’ın torunları Macron’a tepki gösterdi!

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere ülkedeki yetkililerin İslam karşıtı açıklamaları ve Hazreti Muhammed'e hakarete destek vermeleri başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında tepkilere neden olurken, Macron’un bu tutumu geçmiş tarihteki Maraş, topraklarından soydaşlarının nasıl sınır dışı edildiğini unuttu mu sorusunu akıllara getirdi.



Sütçü İmamın Torunları Macrona Bakın Nasıl Tepki Gösterdi.



MARAŞ FRANSIZ İŞGALİNDEN NASIL KURTULMUŞTU!



27 Kasım 1919'da Agop Hırlakyan'ın evinde Fransız komutanı için bir dans tertiplenir. Komutanın dansa davet ettiği Ermeni kızı "Sizinle dans etmekten mazurum. Çünkü kendimi esarette hissediyorum. Kalede Türk Bayrağı dalgalandığı sürece, sizinle dans edemem" diyerek teklifini kabul etmez. Bunun üzerine kaledeki Türk Bayrağı indirilir.



Fransızların şehrin kalesindeki Türk Bayrağı'nı indirmeleri, suçsuz kişileri öldürmeleri, Maraş ileri gelenlerini tutuklamaları tepkileri artırdı. Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca'nın "Kalesinde bayrağı dalgalanmayan ülkede cuma namazı kılınmaz!" sözü, halkı Fransızlara karşı harekete geçirdi. Kaleye saldıran Maraş halkı, içerideki Fransız askerlerini etkisiz hâle getirip yeniden Türk bayrağını dikti. Bunun üzerine 72 gün boyunca şehrin her yanında çatışma çıktı.



Muharebe sırasında yaşanan en büyük çarpışma Türkoğlu Savunması idi. Ayrıca Pazarcık'ta da bir savunma yapıldı. Afşin ve Elbistan çevresinden de önemli derecede yardım gönderilmiştir. Daha sonra Fransızlar şehri 11 Şubat 1920'de boşalttı. Fransızlar İslahiye yolunda Kuvâ-yi Milliye saldırılarına uğradı. Böylece 200 kayıp verdi.

