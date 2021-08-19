'Sütçü imamın torunlarından, Çanakkale şehitleri, Konya, Bursa ve İstanbul ziyareti'

Bu defa da 50 öğrencisi ile Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimleri Proje Okulu) öğrenci ve öğretmenlerini göndererek tarih ve kültür etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Gençler Geleceğimiz, Çanakkale Geleceğin Aynasıdır, diyen Başkan Okumuş; “Bu geziler sayesinde geleceğimizin teminatı gençlerimiz atalarının yedi düvele karşı verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu öğrenecektir.

Gezinin amacı ülkenin kuruluşunda önemli bir zafer olan Çanakkale’de şehitlerinin bıraktığı Milli Mücadele mirasının yerinde incelenip, gençlerin gelecekte ailesine ve topluma faydalı, milli değerlerine sahip bireyler olmasıdır.”dedi