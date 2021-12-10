Tabela direğine çarpan aracın sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ta şehir bilgilendirme tabelası direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi, Haydarbey Mahallesi Batı Çevre Yolunda meydana gelen kazada, Rıza Alperen Darıcı'nın (21) kullandığı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki bilgilendirme tabelası direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün araç içinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Trafik kazasında torununun öldüğü haberini duyan Hüsne Aksen'in de (66) kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hüsne Aksen, torunu Darıcı’nın ölüm haberini duyunca fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksen, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Rıza Alperen Darıcı ile anneannesi Hüsen Aksen, Döngele Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
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