Tabip Odası’nda seçim heyecanı!
Kahramanmaraş Tabip Odası 2022-2024 olağan genel kurulu gerçekleşti. Odanın yeni yönetimi için 3 isim aday oldu.
KAHRAMANMARAŞ 24.04.2022, 14:03 24.04.2022, 19:58
Türk Tabipler Birliği’ne bağlı olan Kahramanmaraş Tabip Odası, dün genel kurulunu yapmıştı. Bugün ise Kahramanmaraş Trabzon caddesinde bulunan oda binasında seçimi gerçekleştirilen Tabip Odası’nda mevcut başkan Dr. Lütfi Tiyekli, Dr. Ömer Bilginer ve Dr. İlyas Kabalcı arasında başkanlık yarışı yapıldı.
Dr. Lütfi Tiyekli her iki adaya da başarılar diledi.
Dr. Ömer Bilginer de yapılan seçime ilgi gösteren doktor arkadaşlarına teşekkür etti.
Dr. İlyas Kabalcı ise yapılan seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.
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